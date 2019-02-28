2019-02-28T12:39:25+03:00
Общество

"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"

На контейнерных площадках скопились горы мешков с мусором
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре нашли мусорные развалыВ Самаре нашли мусорные развалы
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Жители ЖК "Олимпия Парк" пожаловались, что рядом с их домами скопилось очень много мусора, который никто не торопится вывозить. На фотографии видна гора из мешков. Как выяснилось, эти отходы никак не могут поделить единый регоператор и Городская управляющая компания. Среди отходов есть и строительный мусор - видимо, оставшийся после ремонтных работ жителей новостройки, более того он, конечно же, давно вышел за пределы контейнерной площадки.

- Но ведь это произошло потому, что мусор давно никто не вывозит. Весной все растает, будет такой запах! Еще придется крыс травить, которые здесь точно разведутся, - жалуются жители.

В Городской управляющей компании объяснили, что считают этот мусор - отходами, образовавшимися в процессе жизнедеятельности горожан. Соответственно, по закону их должен вывозить регоператор, с которым заключен договор по вывозу ТКО. Из документа, который опубликовали представители управляющей компании, следует, что регоператор требует заключить дополнительный договор на вывоз строительного мусора. В УК считают, что это требование неправомерно, так как капитального ремонта или строительства на территории ЖК в данный момент не ведется. Пока же организации спорят о том, чей же мусор, его никто не вывозит. И перспектива для жителей свести близкое знакомство с крысами становится все более реальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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