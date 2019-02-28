В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-28T13:13:13+03:00

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Вечером 26 февраля в Ленинском районе областной столицы произошла трагедия. Там погибла 57-летня Надежда С. Женщина работала уборщицей в службе по эксплуатации зданий.

- Тело потерпевшей с ссадинами и гематомами на лице обнаружили в ее квартире в доме на улице Самарской. На месте работали сотрудники следственных органов и полицейские, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Потерпевшая никогда раньше не была замешана в криминале, она не имеет судимостей. Что произошло - сейчас выясняют правоохранители. С места трагедии изъяты вещи, которые в дальнейшем смогут стать вещественным доказательством. Точную причину смерти потерпевшей сейчас выясняют эксперты. Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося и ведут поиск лиц, которым что-либо известно.

ИСТОЧНИК KP.RU