2019-02-28T13:27:09+03:00
Происшествия

Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело

На «подвиги» парней сподвигли закончившиеся выпивка и деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские поймали преступников, когда они шли пешком по трассе в СызраньПолицейские поймали преступников, когда они шли пешком по трассе в СызраньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны подробности задержания троих парней, которые ночью 25 февраля напали на сызранского таксиста и угнали его автомобиль «Лада Гранта».

- Преступление произошло в районе частных домов по улице Зеленой поселка Уваровка Сызранского района. Молодые люди несколько раз ударили таксиста бутылкой по голове, затем вытащили из машины и избили его ногами. После этого злоумышленники похитили автомобиль и документы на него, телефон, автомагнитолу и 1 тысячу рублей, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Как выяснилось, в тот вечер парни распивали спиртные напитки в одном из районов Сызрани. В какой-то момент выпивка, да и деньги у них закончились, и они решили вызвать такси. Доехали молодые люди только до села Уваровка. Оттуда они, завладев машиной таксиста, поехали обратно в город, но до пункта назначения так и не добрались — машину занесло на дороге, и она вылетела в кювет. После этого парни бросили авто и пошли пешком. Сотрудники ГИБДД задержали их на 3 км трассы «Сызрань - Новый Ризадей - Уваровка».

Злоумышленниками оказались местные жители 23-х и 22-х лет, один из которых был судим за кражу. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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