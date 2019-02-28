В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-28T13:32:29+03:00

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Вечером 22 февраля в квартире дома на улице Астраханской в Тольятти было совершено преступление. Там до смерти избили 39-летнего хозяина жилплощади.

- По предварительный версии, сделали это два брата, знакомые погибшего, которые с ним проживали. Одному из них 23-года, другому 18 - он учится в школе. Все три участника конфликта - чуваши, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Мужчина умер от травм головы. Его били руками и ногами. Подозреваемые уже задержаны сотрудниками уголовного розыска. 26 февраля следователи в связи со случившемся возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU