В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-28T13:52:53+03:00

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К уборке самарских улиц решили привлечь новые силы. Они не знают усталости, лени и могут стоять на посту круглые сутки. В четверг, 28 февраля, необычных трудяг можно было увидеть за «работой» на улице Ленинградской. Службы благоустройства пополнили бронзовые фигуры детей и собаки, которые установлены возле памятника Дяде Степе. Неизвестные, возможно, это были коммунальщики, выдали каждому ребенку по лопате, а их четвероногому другу — лом. Видимо, их подрядили расчистить площадку возле скульптуры.

К "уборке" снега привлекли даже собакуФото: vk.com

- Ну, может, хоть бронзовые дети почистят город от снега, - пишут в соцсетях самарцы.

- Эта картина называется «Азаров на прогулке», - шутят горожане, намекая на недавний визит губернатора на заснеженную улицу Куйбышева, после которого ее в короткие сроки привели в порядок.

Снимки бронзовых детей с лопатами, которые опубликовали в соцсетях, не только повеселили жителей Самары, но и подняли им настроение на весь оставшийся день.

ИСТОЧНИК KP.RU