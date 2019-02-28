2019-02-28T14:02:20+03:00
Происшествия

Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа

По факту наезда на сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетяхПроизошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетяхФото: скрин с видео
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Получила продолжение история с дерзким задержанием на Московском шоссе, где силовики с помощью стрельбы пытались остановить белый "Вольво". Все произошло днем 19 февраля возле дома № 131 на Московском шоссе. Как оказалось, не обошлось без пострадавших.

- 22 февраля следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мы это решение поддержали и признали обоснованным, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Пострадавшим оказался взрывотехник СОБРа региональной Росгвардии. Мужчина угодил под колеса иномарки, на которой передвигался преступник. К счастью, травмы полученные бойцом оказались не опасными для жизни и здоровья. Сейчас расследование продолжается. Как сообщали в МВД, в тот день в городе ловили подозреваемого в серии мошеннических действий с использованием телефона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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