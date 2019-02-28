«Выезжали 15 пожарных»: в Самаре в старинном здании на улице Куйбышева произошло замыкание проводки
К счастью, последующего горения в доме не было
Днем 28 февраля в здании на улице Куйбышева сработала пожарная сигнализацияФото: Яндекс.Карты
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Днем в четверг, 28 февраля, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там в доме № 123 на улице Куйбышева, в котором располагаются детский сад и департамент культуры, туризма и молодежной политики, сработала пожарная сигнализация.
- Тревожное сообщение поступило в 13:08. На место происшествия выезжали 15 пожарных и 4 единицы техники. Там произошло короткое замыкание проводки. Последующего горения не было. Никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Отметим, что дом на улице Куйбышева был построен в конце XIX века. Он носит имя купеческой семьи Васильевых.
ИСТОЧНИК KP.RU