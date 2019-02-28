2019-02-28T15:11:02+03:00
Общество

Жители Самарской области оценили работу УК по заявкам на 2,5 балла из 10

По мнению жителей, качество представляемых в сфере ЖКХ услуг не соответствуют тарифам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число самарцев, которым не нравится качество работы УК, постепенно растетЧисло самарцев, которым не нравится качество работы УК, постепенно растетФото: Архив "КП"
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Работа сотрудников сферы ЖКХ по-прежнему вызывает недовольство у жителей Самарской области. Они считают, что качество предоставляемых услуг не соответствует тарифам.

- В 2018 году число самарцев, которые неудовлетворительно оценили работу управляющих компаний, выросло с 18% до 23%. Работы по капремонту жители области в среднем оценивают на 3,6 балла из 10, а работы УК по заявкам — на 2,5 балла из 10. Это удручающая ситуация, – заявил председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских на пленарном заседании 27 февраля.

В этом году Общественная палата планирует сделать рейтинг управляющих компаний, а также хочет создать центр, который займется правовым просвещением жителей по вопросам ЖКХ. Глава региона Дмитрий Азаров уже поддержал эту идею, но пока до воплощения ее в жизнь еще далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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