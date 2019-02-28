2019-02-28T15:40:35+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания троих сотрудников отдела МЧС в Тольятти, пойманных на взятках

Подозреваемые получали деньги от ООО за непроведение «пожарных» проверок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности задержания начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района ГУ МЧС по Самарской области Сергея Нечипорука и двоих его заместителей: Сергея Жирова и Владимира Степанова, которые подозреваются в взяточничестве. По версии следствия, они с конца 2017 года получали незаконные вознаграждения от одной из фирм. Общая сумма взятки составила 210 тысяч рублей.

Общая сумма взятки составила 210 тысяч рублей

Общая сумма взятки составила 210 тысяч рублей

- В начале декабря 2017 года трое сотрудников отдела МЧС вступили в сговор для получения взятки от представителей ООО. Они пообещали за незаконное вознаграждение не проводить в отношении организации проверок пожарной безопасности и не привлекать ее к ответственности в случае выявления нарушений. Сотрудники МЧС получали деньги в период с 7 декабря 2017 года по 14 января 2019 года, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Силовики задержали подозреваемых 14 января. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время сотрудники МЧС находятся под арестом, а следователи продолжают устанавливать все детали преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хинштейн: В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и двух его заместителей

Об этом в эфире радио «КП»-Самара» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн (подробности)

Задержание сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС Тольятти за взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав Самарской области прокомментировал сообщения о смертельном отравлении детей газировкой
В Самару на гражданский форум приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
В Самаре начальника отделения полка ДПС заподозрили в коррупции
Жители Самарской области оценили работу УК по заявкам на 2,5 балла из 10
На Солнечной в Самаре сожгли иномарку директора управляющей компании
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ
«Выезжали 15 пожарных»: в Самаре в старинном здании на улице Куйбышева произошло замыкание проводки
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь