Появилось видео задержания троих сотрудников отдела МЧС в Тольятти, пойманных на взятках

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-28T15:40:35+03:00

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Стали известны подробности задержания начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района ГУ МЧС по Самарской области Сергея Нечипорука и двоих его заместителей: Сергея Жирова и Владимира Степанова, которые подозреваются в взяточничестве. По версии следствия, они с конца 2017 года получали незаконные вознаграждения от одной из фирм. Общая сумма взятки составила 210 тысяч рублей.

Общая сумма взятки составила 210 тысяч рублей

- В начале декабря 2017 года трое сотрудников отдела МЧС вступили в сговор для получения взятки от представителей ООО. Они пообещали за незаконное вознаграждение не проводить в отношении организации проверок пожарной безопасности и не привлекать ее к ответственности в случае выявления нарушений. Сотрудники МЧС получали деньги в период с 7 декабря 2017 года по 14 января 2019 года, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Силовики задержали подозреваемых 14 января. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время сотрудники МЧС находятся под арестом, а следователи продолжают устанавливать все детали преступления.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694621" frameborder="0"></iframe> Задержание сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС Тольятти за взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU