В Самаре начальника отделения полка ДПС заподозрили в коррупции

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-28T16:01:54+03:00

По версии следствия, полицейский обещал за 100 тысяч рублей помочь коллеге перевестись в другое подразделение

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Начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД по Самаре стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

По предварительным данным, полицейского задержали в двадцатых числах февраля при получении 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь своему коллеге перевестись в другой полк ДПС. Кому именно сотрудник полиции должен был передать взятку, пока не известно.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU