2019-02-28T16:01:54+03:00
Происшествия

В Самаре начальника отделения полка ДПС заподозрили в коррупции

По версии следствия, полицейский обещал за 100 тысяч рублей помочь коллеге перевестись в другое подразделение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Следователи возбудили в отношении полицейского уголовное делоСледователи возбудили в отношении полицейского уголовное делоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД по Самаре стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

По предварительным данным, полицейского задержали в двадцатых числах февраля при получении 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь своему коллеге перевестись в другой полк ДПС. Кому именно сотрудник полиции должен был передать взятку, пока не известно.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамвайно-троллейбусное управление в Самаре получит 30 млн рублей на компенсации по перевозкам
В Самарской области фирму заставили вернуть государству незаконно полученную субсидию в 800 тысяч рублей
Минздрав Самарской области прокомментировал сообщения о смертельном отравлении детей газировкой
В Самару на гражданский форум приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Появилось видео задержания троих сотрудников отдела МЧС в Тольятти, пойманных на взятках
Жители Самарской области оценили работу УК по заявкам на 2,5 балла из 10
На Солнечной в Самаре сожгли иномарку директора управляющей компании
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ
«Выезжали 15 пожарных»: в Самаре в старинном здании на улице Куйбышева произошло замыкание проводки
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь