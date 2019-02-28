Минздрав Самарской области прокомментировал сообщения о смертельном отравлении детей газировкой
Ведомство не подтвердило распространяемые в соцсетях слухи
В больницы региона дети с опасными симптомами в последнее время не поступалиФото: Архив "КП"
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Недавно в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в больницы Самарской области начали поступать дети с отравлениями различными газированными напитками. Неизвестные утверждают, что многие из юных пациентов скончались. Однако в министерстве здравоохранения Самарской области эту информацию опровергли.
- В учреждения региона пациенты с диагнозом «отравление газированными напитками» не поступали. Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности, - сообщили представители ведомства.
Минздрав призывает не поддаваться панике и не верить подобного рода сообщениям в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU