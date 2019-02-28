2019-02-28T16:57:33+03:00
Общество

В Самарской области фирму заставили вернуть государству незаконно полученную субсидию в 800 тысяч рублей

Компания, участвуя в конкурсном отборе, представила неверные сведения о своих сотрудниках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Безенчукском районе производственную фирму уличили в незаконном получении субсидии в размере 800 тысяч рублей на приобретение оборудования. Как выяснилось, организация участвуя в конкурсном отборе, указала неверные сведения о численности сотрудников, поэтому выделенные с нарушениями деньги было решено вернуть обратно в бюджет государства.

- В отношении фирмы было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Приставы предупредили ее директора, что в случае уклонения от уплаты долга на транспорт организации наложат запрет на регистрационные действия, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Директор фирмы не стал тянуть с погашением долга и выплатил его в несколько этапов. Последние 220 тысяч рублей он вернул государству после того, как продал принадлежащие компании автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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