В Самарской области фирму заставили вернуть государству незаконно полученную субсидию в 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-28T16:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Безенчукском районе производственную фирму уличили в незаконном получении субсидии в размере 800 тысяч рублей на приобретение оборудования. Как выяснилось, организация участвуя в конкурсном отборе, указала неверные сведения о численности сотрудников, поэтому выделенные с нарушениями деньги было решено вернуть обратно в бюджет государства.

- В отношении фирмы было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Приставы предупредили ее директора, что в случае уклонения от уплаты долга на транспорт организации наложат запрет на регистрационные действия, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Директор фирмы не стал тянуть с погашением долга и выплатил его в несколько этапов. Последние 220 тысяч рублей он вернул государству после того, как продал принадлежащие компании автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU