Трамвайно-троллейбусное управление в Самаре получит 30 млн рублей на компенсации по перевозкам
Деньги перечислят из бюджета области
Трамвайно-троллейбусное управление в Самаре получит 30 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары получит 30 миллионов рублей в виде субсидий. Деньги поступят из бюджета региона и предназначены на компенсации перевозок пассажиров. Об этом стало известно на заседании губернской думы, которое прошло в четверг, 28 февраля.
Депутаты поддержали поправки в бюджет региона, в которых и значились эти 30 млн рублей.
Напомним, на заседании также обсуждали ремонт ДК на площади Кирова, детских садов города и школ. Кроме того, солидную часть денег из бюджета области отправят на ремонт дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU