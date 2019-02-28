Трамвайно-троллейбусное управление в Самаре получит 30 млн рублей на компенсации по перевозкам

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-28T17:51:29+03:00

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Трамвайно-троллейбусное управление Самары получит 30 миллионов рублей в виде субсидий. Деньги поступят из бюджета региона и предназначены на компенсации перевозок пассажиров. Об этом стало известно на заседании губернской думы, которое прошло в четверг, 28 февраля.

Депутаты поддержали поправки в бюджет региона, в которых и значились эти 30 млн рублей.

Напомним, на заседании также обсуждали ремонт ДК на площади Кирова, детских садов города и школ. Кроме того, солидную часть денег из бюджета области отправят на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU