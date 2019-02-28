Минское «Динамо» объявило о подписании экс-игрока «КС» Алана Чочиева
Футболист перешел в белорусский клуб в статусе свободного агента
Алан Чочиев в новом клубе. Фото: ФК "Динамо" Минск
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Минский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Крыльев Советов» Аланом Чочиевым. В белорусский клуб футболист перешел на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает Твиттер «Динамо».
- Сегодня минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым. Игрок пришел в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона, - говорится в сообщении.
Напомним, в «КС» Чочиев перешел в 2014 году из «Локомотива» и выступал за самарский клуб до зимы 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU