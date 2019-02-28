«Крылья Советов» подписали контракт с победителем киберспортивного турнира по FIFA 2019

СЕГОДНЯ 20:58 2019-02-28T20:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» и киберспортсмен Платон Шелест подписали контракт. Произошло это в четверг, 28 февраля, на клубной базе самацев. Соглашение рассчитано на один сезон, за это время Платон будет представлять команду на всех официальных киберспортивных соревнованиях.

- Хочу сказать большое спасибо «Крыльям» за доверие. Меня переполняют эмоции и гордость, что я стал частью клуба с такой историей. Это большая честь и ответственность – представлять «Крылья Советов» на соревнованиях. Буду стараться добиваться максимума и достойно выступать на турнирах, - сказал новичок «КС».

Платон Шелест – победитель турнира по FIFA 2019, который прошел на «Самара Арене». Ближайший турнир, на котором выступит киберспортсмен, уже защищая цвета волжан, будет Кубок России, который пройдет в мае.

- Киберспорт в России развивается очень активно, и мы принимаем это во внимание, - отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. - Во второй раз проводя турнир по FIFA в Самаре, могу сказать, что ажиотаж у соревнований огромный. Отрадно, что мы собрали такую аудиторию и сделали настоящий праздник. Но, как и в любом спорте, у турнира должен быть победитель, и сильнейшим стал Платон Шелест. Надеемся на успешное сотрудничество с этим спортсменом и искренне желаем побед в футболке «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU