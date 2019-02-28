В Новокуйбышевске осудили мужчину, который грозился взорвать 15 заложников в жилом доме

28 Февр. 21:12 2019-02-28T21:12:57+03:00

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Суд в Новокуйбышевске приговорил к году ограничения свободы 35-летнего местного жителя. Мужчине вменяли часть 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Местный житель, будучи пьян, «взял в заложники» 15 человек. По телефону 112 он заявил, что у него бомба и автомат и что он взорвет дом на улице Островского 17А, если не выполнят его условия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы, - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU