«Лада» обыграла «Сокол» в первом матче 1/8 финала Кубка Петрова

28 Февр. 21:52 2019-02-28T21:52:17+03:00

Второй матч между «Ладой» и «Соколом» пройдет 1 марта. Фото: ХК «Лада»

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Тольяттинская «Лада» повела в серии с красноярским «Соколом» в рамке 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Матч проходил в Тольятти на «Лада-Арене» и закончился со счетом 2:0. Счет на 39 минуте открыл Виктор Постников, который реализовал большинство. А точку в матче поставил бросок Андрея Сигарева из средней зоны за минуту с небольшим до конца встречи, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого.

- Достаточно равная игра была. Где-то нам повезло – забили в большинстве. Бой продолжается, - приводит слова главного тренера «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба клуба.

Второй матч между «Ладой» и «Соколом» пройдет 1 марта. Напомним, все игры этой стадии плей-офф между тольяттинцами и красноярцами пройдут на «Лада-Арене» из-за Универсиады в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU