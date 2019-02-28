Власти Самары рассмотрят возможность вернуть автобусы 50с и 1а

28 Февр. 22:11 2019-02-28T22:11:38+03:00

Первый будет следовать по маршруту №50, но останавливаться не на всех остановках; второй циркулировать между Красной Глинкой и Крутыми Ключами

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Власти Самары проработают вопрос возвращения на улицы города двух маршрутов общественного транспорта в Красноглинском районе, сообщает городская мэрия. Речь об автобусах №50с и 1а. Первый дублирует маршрут №50, но останавливается не на всех остановках, а только на востребованных, а также крупных пересадочных пунктах. Такая особенность, считают местные жители, сокращает время в пути. Второй – автобус №1а – ходил от Красной Глинки до Крутых Ключей.

- Много лет назад был маршрут 1а, и он позволял жителям свободно перемещаться между социальными учреждениями районного значения, разбросанными в его различных частях, - считает представительница инициативной группы жителей района Наталья Царева.

Улучшить ситуацию с общественным транспортом в районе собираются и за счет строительства «правого поворота» трамвайного пути к стадиону «Самара Арена» со стороны Безымянки. Это позволит подвести к стадиону трамваи №21, 22, 24, 25.

Помимо этого до конца 2019 года в городе планируют ввести так называемый пересадочный талон.

ИСТОЧНИК KP.RU