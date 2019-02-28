Баскетболисты «Самары» разгромили «Купол-Родники» 98:79

28 Февр. 22:56 2019-02-28T22:56:01+03:00

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«Самара» разгромила в четверг, 28 февраля, на выезде «Купол-Родники» в матче баскетбольной Суперлиги. Матч закончился со счетом 98:79 в пользу волжан. Самым результативным игроком в составе гостей стал Владимир Пичкуров, который набрал 17 очков. Следом расположился Антон Глазунов, на счету которого 13 очков и 8 передач.

- Есть у «Самары» такая традиция - раз за разом громить «Купол-Родники». Не изменила ей наша команда и сегодня: 98:78 в Ижевске, - иронизируют в пресс-службе «Самары».

После 27 сыгранных матчей волжане идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Востока-65» на две победы. Следующий матч самарцы проведут дома 6 марта против «Новосибирска».

ИСТОЧНИК KP.RU