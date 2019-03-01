Жителям Самары пообещали сделать парковку и отремонтировать дома за строительство высотки на Победе

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-01T08:07:10+03:00

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В Советском районе Самары собираются построить новый многоэтажный дом. Его планируется возвести неподалеку от домов, расположенных на улице Победы и в Безымянском переулке.

- Застройщик, который должен обеспечить жильем около 100 обманутых дольщиков, попросил разрешение на отклонение от установленных параметров по высотности. Местные жители восприняли новость о строительстве высотки неоднозначно: кто-то считает, что могут пострадать коммуникации и сети, а некоторые, наоборот, уверены, что возведение нового дома улучшит ситуацию, - рассказали депутаты городской думы.

Чтобы избежать возможных споров по поводу высотной застройки, компания предложила благоустроить окрестные дворы и в дальнейшем обустроить в границах квартала 750 парковочных мест. Кроме того, застройщик выступил с инициативой провести капитальные работы в близлежащих от новой многоэтажки домах. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после проведения собрания с жильцами каждого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU