Париться теперь негде: в Сызрани поздно вечером сгорела баня

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-01T08:22:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 28 февраля, в частном секторе в Сызрани произошел пожар. Там около 22 часов на улице Хабаровской загорелась деревянная баня, обложенная кирпичом, пишут местные СМИ.

По предварительным данным, на место происшествия выезжали около 20 пожарных и 6 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил уже 50 квадратных метров. По словам местных жителей, пламя могло в любую минуту перекинуться на соседние строения, но сотрудники пожарной охраны смогли за короткий срок локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причины происшествия предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU