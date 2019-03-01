2019-03-01T08:22:55+03:00
Происшествия

Париться теперь негде: в Сызрани поздно вечером сгорела баня

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место ЧП выезжали 20 пожарных и 6 спецмашинНа место ЧП выезжали 20 пожарных и 6 спецмашинФото: Архив "КП"
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Вечером в четверг, 28 февраля, в частном секторе в Сызрани произошел пожар. Там около 22 часов на улице Хабаровской загорелась деревянная баня, обложенная кирпичом, пишут местные СМИ.

По предварительным данным, на место происшествия выезжали около 20 пожарных и 6 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил уже 50 квадратных метров. По словам местных жителей, пламя могло в любую минуту перекинуться на соседние строения, но сотрудники пожарной охраны смогли за короткий срок локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причины происшествия предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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