2019-03-01T08:45:59+03:00
Спорт

ФК «Сызрань-2003» пополнил защитник Роман Семякин

Футболист перешел в сызранский клуб из «Мурома»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ФК "Сызрань-2003"Фото: ФК "Сызрань-2003"
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Сызранский футбольный клуб «Сызрань-2003» пополнился новым игроком. Теперь за команду будет выступать 33-летний защитник Роман Семякин. Об этом сообщает пресс-служба сызранского клуба.

- Я несколько раз выступал против команды «Сызрань-2003». С сызранской командой всегда сложно было сражаться – это боевитая команда. Для себя ставлю цель – закрепиться в основном составе, а дальше уже будет видно, - поделился Роман Семякин.

Роман Семякин занимается футболом с детства. За свою карьеру он успел сменить уже несколько клубов. Так, в сезоне 2011/2012 футболист выступал за волгоградский «Ротор», в составе которого стал победителем зоны «Юг». Потом он играл за «Тюмень», вместе с которой становился серебряным призером зоны «Урал-Поволжье». В сезоне 2013/214 Роман Семякин играл за саратовский «Сокол», а в последнее время выступал за «Муром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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