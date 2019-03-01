ФК «Сызрань-2003» пополнил защитник Роман Семякин

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-01T08:45:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сызранский футбольный клуб «Сызрань-2003» пополнился новым игроком. Теперь за команду будет выступать 33-летний защитник Роман Семякин. Об этом сообщает пресс-служба сызранского клуба.

- Я несколько раз выступал против команды «Сызрань-2003». С сызранской командой всегда сложно было сражаться – это боевитая команда. Для себя ставлю цель – закрепиться в основном составе, а дальше уже будет видно, - поделился Роман Семякин.

Роман Семякин занимается футболом с детства. За свою карьеру он успел сменить уже несколько клубов. Так, в сезоне 2011/2012 футболист выступал за волгоградский «Ротор», в составе которого стал победителем зоны «Юг». Потом он играл за «Тюмень», вместе с которой становился серебряным призером зоны «Урал-Поволжье». В сезоне 2013/214 Роман Семякин играл за саратовский «Сокол», а в последнее время выступал за «Муром».

ИСТОЧНИК KP.RU