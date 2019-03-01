В Самарской области двое мужчин в шапках с прорезями напали на почтовое отделение

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-01T09:08:58+03:00

Грабители утащили из почтового отделение 26 тысяч рублей и товары на 46 тысяч рублей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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В Красноармейском районе в ближайшее время предстанут перед судом двое местных жителей, которые обвиняются в налете на почтовое отделение.

- Все произошло 11 октября 2018 года. Двое мужчин надели на себя трикотажные шапки с заранее сделанными прорезями для глаз и ворвались в почтовое отделение поселка Братский. Они повалили на пол начальницу отделения и, удерживая ее лицом вниз, похитили бытовую технику, продукты и другие товары на 46 тысяч рублей, а также 26 тысяч рублей из кассы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Правоохранители установили личности преступников и задержали их. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время его расследование завершено. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU