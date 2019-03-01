Самарский космонавт Олег Кононенко впервые испытал на борту МКС космический огнетушитель

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-01T09:30:30+03:00

Пена из этого огнетушителя не разлетается по станции, прилипает к поверхностям стен

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На борту Международной космической станции впервые протестировали космические огнетушители. Испытал их работоспособность самарский космонавт Олег Кононенко.

- Огнетушитель опробовали во время плановой замены. За 20-летнюю историю станции это произошло впервые. Этот огнетушитель жидкостный. Он содержит смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя. Смесь безвредна для людей и безопасна для электроприборов и проводов, - сообщили в Роскосмосе.

По словам представителей госкорпорации, пена из огнетушителя не разлетается по станции. Она прилипает к поверхностям стен и приборов, поэтому ее можно легко убрать после ликвидации пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU