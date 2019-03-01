2019-03-01T10:31:03+03:00
Происшествия

Похищал деньги с карт кировчан: в полиции рассказали подробности дела преступника, которого задержали со стрельбой в Самаре

Жертвами мошенника преимущественно становились пожилые люди
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступник пытался скрыться от полицейских на машинеПреступник пытался скрыться от полицейских на машине
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Полицейские рассказали подробности эффектного задержания мошенника на Московском шоссе в Самаре. Напомним, преступник пытался скрыться от оперативников на «Вольво», из-за чего им пришлось открыть стрельбу по колесам машины. Как выяснилось, ранее судимый 35-летний житель Новосибирской области промышлял хищением денег с карт жителей Кировской области.

- Мужчина отправлял на телефонные номера кировчан сообщения с информацией о том, что произошел сбой в работе карты. В итоге люди звонили «работнику банка» и сообщали ему номер карты, срок ее действия и цифры с обратной стороны, чтобы наладить ее работу. После этого с банковских карт кировчан пропадали деньги, - сообщили в УМВД по Кировской области.

Таким образом злоумышленник успел обмануть на 92 тысячи рублей 80-летнего жителя Кирово-Чепецка, двоих пенсионеров из Нововятска, 53-летнего кировчанина на 60 тысяч рублей и 64-летнюю жительницу Нововятска на 43 тысяч рублей.

По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела. В Кировской области преступника найти не удалось, зато полицейские вышли на его след в Самаре. Здесь же его и задержали 19 февраля. Сейчас мошенник находится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Подробности задержания мошенника из Новосибирской области со стрельбой в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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