Трамваи по Заводскому шоссе в Самаре поедут весной

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-01T11:01:03+03:00

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В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца, которая стартовала в августе прошлого года. Все работы должны завершить в октябре 2019 года, а вот трамваи планируется вернуть на Заводское шоссе раньше - уже весной.

- В настоящее время у нас есть планы запустить трамваи по Заводскому шоссе в апреле этого года, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, что из-за реконструкции дороги несколько трамваев скорректировали свою схему движения. В Юнгородок они не заезжают. Так, маршруты № 2, 3, 12, 19 и 21 курсируют только до улицы Красных Коммунаров или до автостанции "Аврора".

ИСТОЧНИК KP.RU