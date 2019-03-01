2019-03-01T11:36:35+03:00
Общество

Жителей Самары возмутила покупательница гипермаркета, которая смеялась над голубем со сломанным крылом

Девушка «прославилась» своим поступком благодаря посту в соцсетях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарчанка засняла на камеру девушку, которая якобы издевалась над голубемСамарчанка засняла на камеру девушку, которая якобы издевалась над голубемФото: Соцсети
Изменить размер текста:

На днях в соцсетях появился пост, автор которого утверждает, что в гипермаркете «Ашан», который находится в торговом центре «Космопорт», одна из посетительниц издевалась над раненным голубем.

- Голубь залетел в «Ашан» и сломал крыло. Одна девушка начала смеяться и снимать страдающую птицу на камеру. После этого посетительница подошла к одному из работников и начала задавать какие-то вопросы, сопровождая их издевками, - рассказала другая посетительница гипермаркета.

Многие интернет-пользователи возмутились таким бессердечным поступком самарчанки и осудили ее. Нашлись и те, кто не удержался от нападок в адрес автора поста. Они заявили, что девушка могла сама помочь птице. На это она ответила, что пыталась, но голубь спрятался под прилавок с кошачьим кормом. К слову, ни момент «издевательств» над травмированным голубем, ни самой страдающей птицы девушка не засняла. На ее фото, опубликованном в соцсетях, видна только спина неизвестной девушки, которая вполне себе мирно ходит среди прилавков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Южном проезде обрушилась крыша двухэтажного дома
На Обводной дороге под Самарой в столкновении двух легковушек погибли три человека
В Самаре власти региона помогли семье из девяти человек переехать в новый дом
Трамваи по Заводскому шоссе в Самаре поедут весной
Похищал деньги с карт кировчан: в полиции рассказали подробности дела преступника, которого задержали со стрельбой в Самаре
Жители Самары проголосовали за минимальное благоустройство парка 60-летия Советской власти
Самарский космонавт Олег Кононенко впервые испытал на борту МКС космический огнетушитель
В Самарской области двое мужчин в шапках с прорезями напали на почтовое отделение
ФК «Сызрань-2003» пополнил защитник Роман Семякин
Париться теперь негде: в Сызрани поздно вечером сгорела баня
Жителям Самары пообещали сделать парковку и отремонтировать дома за строительство высотки на Победе