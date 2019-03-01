Жителей Самары возмутила покупательница гипермаркета, которая смеялась над голубем со сломанным крылом

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-01T11:36:35+03:00

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На днях в соцсетях появился пост, автор которого утверждает, что в гипермаркете «Ашан», который находится в торговом центре «Космопорт», одна из посетительниц издевалась над раненным голубем.

- Голубь залетел в «Ашан» и сломал крыло. Одна девушка начала смеяться и снимать страдающую птицу на камеру. После этого посетительница подошла к одному из работников и начала задавать какие-то вопросы, сопровождая их издевками, - рассказала другая посетительница гипермаркета.

Многие интернет-пользователи возмутились таким бессердечным поступком самарчанки и осудили ее. Нашлись и те, кто не удержался от нападок в адрес автора поста. Они заявили, что девушка могла сама помочь птице. На это она ответила, что пыталась, но голубь спрятался под прилавок с кошачьим кормом. К слову, ни момент «издевательств» над травмированным голубем, ни самой страдающей птицы девушка не засняла. На ее фото, опубликованном в соцсетях, видна только спина неизвестной девушки, которая вполне себе мирно ходит среди прилавков.

ИСТОЧНИК KP.RU