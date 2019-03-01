В Самаре власти региона помогли семье из девяти человек переехать в новый дом

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-01T11:37:37+03:00

До этого родители с шестью детьми и отцом жили в крохотном домике

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В Самаре многодетная семья получила новый просторный дом. Супруги Александр Алий и Ольга Тарасенко полтора года назад жили с отцом и шестью детьми в маленьком доме площадью 28 «квадратов» около бывшего ипподрома. В домике не было туалета, вместо ванны была баня и печка, которую нужно было топить каждые четыре часа. Проблему с жильем решили региональные власти.

- Глава региона Дмитрий Азаров взял ситуацию на личный контроль и поручил областному правительству оказать все возможные меры поддержки, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Вскоре семье выделили финансовую помощь из резервного фонда губернатора. Добивав к этому материнский капитал, а также средства благотворителя, семья приобрела просторный и теплый дом в Кировском районе.

На новоселье заглянул губернатор Дмитрий Азаров. Он посмотрел, как теперь живет семья.

- Очень рад, что семья теперь может собраться за одним столом, потому что раньше такой возможности не было. Важно, что теперь у детей появились свои комнаты – есть, где спокойно почитать, подумать и приготовить уроки, - отметил Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU