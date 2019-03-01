В Самаре на Южном проезде обрушилась крыша двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-01T12:14:21+03:00

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Вечером в четверг, 28 февраля, в Советском районе Самары произошло ЧП. Там у двухэтажного дома на Южном проезде, 108 из-за тяжести снега обрушилась крыша.

Кровля не выдержала тяжести снегаФото: vk.com

- Все произошло примерно в 22:20. Крыша не выдержала большого количества снега и частично обвалилась. Спасибо огромное управляющей компании за ее бездействие!Пострадала одна из стен дома. На время аварийных работ подогнали автобус для обогрева жителей, - рассказал "Комсомольской правде - Самаре" местный житель.

Одна из стен дома частично обрушиласьФото: vk.com

По словам молодого человека, в результате случившегося никто не пострадал. К ремонту кровли еще никто не приступил, пока там только все расчистили от снега и обломков. Известно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, а также выезжали представители районной администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694801" frameborder="0"></iframe> Обрушение крыши дома на Южном проезде в Самаре 28.02.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU