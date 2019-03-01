«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в серой форме
«Крылья Советов» впервые в сезоне сыграют в третьем комплекте формы. В серых футболках и темных шортах самарцы выйдут на игру 18 тура РПЛ с «Локомотивом». Это касается как основной команды, так и молодежной, сообщает пресс-служба «КС».
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- Впервые в этом сезоне основной и молодежный составы «Крыльев Советов» проведут свои матчи в третьем комплекте формы серого цвета с новым логотипом на ключице – партнера клуба, банка «Солидарность», - говорится в сообщении.
Напомним, молодежные «Крылья» встретятся с «Локомотивом» сегодня, 1 марта, в 14:00 по самарскому времени. Основные составы команд сыграют 2 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU