«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в серой форме

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-01T16:54:45+03:00

Молодежная команда «КС» тоже сыграет с «Локомотивом» в сером Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Это касается и основного, и молодежного составов

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«Крылья Советов» впервые в сезоне сыграют в третьем комплекте формы. В серых футболках и темных шортах самарцы выйдут на игру 18 тура РПЛ с «Локомотивом». Это касается как основной команды, так и молодежной, сообщает пресс-служба «КС».

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- Впервые в этом сезоне основной и молодежный составы «Крыльев Советов» проведут свои матчи в третьем комплекте формы серого цвета с новым логотипом на ключице – партнера клуба, банка «Солидарность», - говорится в сообщении.

Напомним, молодежные «Крылья» встретятся с «Локомотивом» сегодня, 1 марта, в 14:00 по самарскому времени. Основные составы команд сыграют 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU