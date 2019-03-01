2019-03-01T16:54:45+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в серой форме

Это касается и основного, и молодежного составов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Молодежная команда «КС» тоже сыграет с «Локомотивом» в серомМолодежная команда «КС» тоже сыграет с «Локомотивом» в серомФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» впервые в сезоне сыграют в третьем комплекте формы. В серых футболках и темных шортах самарцы выйдут на игру 18 тура РПЛ с «Локомотивом». Это касается как основной команды, так и молодежной, сообщает пресс-служба «КС».

«Крылья Советов» привлекают молодых болельщиков с помощью киберспорта

00:00
00:00

- Впервые в этом сезоне основной и молодежный составы «Крыльев Советов» проведут свои матчи в третьем комплекте формы серого цвета с новым логотипом на ключице – партнера клуба, банка «Солидарность», - говорится в сообщении.

Напомним, молодежные «Крылья» встретятся с «Локомотивом» сегодня, 1 марта, в 14:00 по самарскому времени. Основные составы команд сыграют 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицы Самары украсили ироничными картинами питерского художника
В Самаре сотрудника завода «Кузнецов» поймали на коммерческом подкупе в 500 тысяч рублей
В Самаре инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен на права
Бережливое производство: «Балтика-Самара» и Куйбышевская железная дорога обменялись опытом
«Выпало много снега»: этой весной низины Самарской области может подтопить талыми водами
В Тольятти лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3
Прощаемся с зимой рекордом! Сайт КП-Самара в феврале посетили больше 1,8 млн человек
В Самарской области водителя «Приоры» зажало в салоне после столкновения с «Ларгусом»
Сотрудники налоговой проверят нежилые объекты, сдаваемые в аренду, в Самарской области
Ехал очень быстро и вилял на дороге: в Самаре задержали водителя под наркотиками
В Самаре в одной из больниц обвалился потолок
В Тольятти разыскали водителя, сбившего на тротуаре ребенка
Жителям Самарской области рассказали, что их ждет при уклонении от уплаты налогов