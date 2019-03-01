После истории с гробом у правительства уволили директора кладбища "Центральное"

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-01T13:03:59+03:00

После истории с гробом у правительства ритуальный бизнес начали серьезно проверять

Об этом в эфире "КП-Самара" рассказал депутат Александр Хинштейн

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В Самаре своей должности лишился директор кладбища "Центральное", которое расположено в поселке Рубежный. Об этом в эфире радио "КП-Самара" рассказал депутат госдумы Александр Хинштейн.

- Проверки пошли, я уверен, что они будут достаточно жесткие, результаты мы увидим. Насколько мне известно, директор кладбища Центральное уже с понедельника в своей должности не работает, - отметил он, рассказывая о ситуации с гробом у правительства Самарской области.

При этом Александр Хинштейн уточнил, что у него есть ряд вопросов непосредственно к развернувшейся ситуации, которая может быть провокацией.

- Но повторяю вновь, мы чётко с вами делим эту ситуацию на две: ситуация с общим беспределом, назовем это прямо, с который надо наводить порядок, и ситуация, в которой ещё есть много вопросов, оставшихся, - уточнил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU