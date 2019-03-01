Думали воры, а оказались бродячие животные: в Самаре собаки «скрутили» номера с иномарки в попытке достать кошку
На днях в Кировском районе Самары произошло необычное происшествие. Там на улице Георгия Димитрова, 53 ранним утром в среду, 27 февраля, неизвестные скрутили номера с автомобиля «Рено Логан», раскурочив при этом весь бампер. Владелец машины уже собирался обращаться в полицию, но, просмотрев записи с камер наблюдения, передумал. Как оказалось, иномарку повредили бездомные животные.
- На видео видно, что в 4:27 стая бродячих собак загнала кошку под машину и в попытках до нее добраться оторвала номер авто и погрызла весь бампер, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом», чьи камеры засняли момент «преступления».
На разгром машины у собак ушло всего четыре минуты. Удалось ли кошке избежать расправы «недружественного клана», остается загадкой.
Стая бродячих собак, охотившаяся за кошкой, сорвала номера с машины.
ИСТОЧНИК KP.RU