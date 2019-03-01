Думали воры, а оказались бродячие животные: в Самаре собаки «скрутили» номера с иномарки в попытке достать кошку

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-01T13:10:32+03:00

Стая собак загнала кошку под машину и, пытаясь добраться до нее, оторвала бампер Фото: Скриншот с видео

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На днях в Кировском районе Самары произошло необычное происшествие. Там на улице Георгия Димитрова, 53 ранним утром в среду, 27 февраля, неизвестные скрутили номера с автомобиля «Рено Логан», раскурочив при этом весь бампер. Владелец машины уже собирался обращаться в полицию, но, просмотрев записи с камер наблюдения, передумал. Как оказалось, иномарку повредили бездомные животные.

- На видео видно, что в 4:27 стая бродячих собак загнала кошку под машину и в попытках до нее добраться оторвала номер авто и погрызла весь бампер, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом», чьи камеры засняли момент «преступления».

На разгром машины у собак ушло всего четыре минуты. Удалось ли кошке избежать расправы «недружественного клана», остается загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694813" frameborder="0"></iframe> Стая бродячих собак, охотившаяся за кошкой, сорвала номера с машины.

ИСТОЧНИК KP.RU