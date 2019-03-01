2019-03-01T13:10:22+03:00
Экономика

Банк России повысил оценку финансовой устойчивости «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Центральный Банк РФ оценил выше и показатели состояния системы внутреннего контроля АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».
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Повышение финансовой устойчивости «КОШЕЛЕВ-БАНК» связано с ростом чистого процентного и комиссионного доходаПовышение финансовой устойчивости «КОШЕЛЕВ-БАНК» связано с ростом чистого процентного и комиссионного дохода
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Центральный Банк РФ с 01.01.2019 года отнёс АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» к более высокой классификационной группе финансовой устойчивости. Служба текущего банковского надзора ЦБ РФ проинформировала о том, что с текущего года АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» отнесён к более высокой подгруппе — 2.1. Ранее АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» относился к подгруппе 2.2.

Основанием для более высокой оценки финансовой устойчивости АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» стало улучшение целого ряда ключевых показателей. Прежде всего — показателей доходности и ликвидности АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Кроме того, отмечено укрепление системы управления рисками, улучшение показателей риска концентрации на заемщиков и снижение процентного риска, а также показателей соблюдения обязательных нормативов, установленных Банком России.

Кроме того, Центральный Банк РФ оценил выше и показатели состояния системы внутреннего контроля АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

Повышение финансовой устойчивости «КОШЕЛЕВ-БАНК» связано с ростом чистого процентного и комиссионного дохода, а также с увеличением капитала банка по сравнению с предыдущим годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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