«Был порыв трубы отопления»: в администрации рассказали о деталях обрушения крыши дома на Южном проезде в Самаре
Стали известны подробности обрушения крыши двухэтажного дома на Южном проезде, 108 в Самаре, которое произошло вечером в четверг, 28 февраля.
- У дома, который был построен еще в 1950 году, обрушилось 20% крыши. Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, эвакуация не проводилась. Поврежденную части кровли уже убрали, - рассказал глава Советского района Вадим Бородин.
По словам чиновника, рухнувшая под тяжестью снега крыша повредила трубу отопления. Специалисты устранили порыв в течение двух часов. В ближайшее время управляющая компания ООО ЭСКО «Энергокомплекс» накроет пострадавший участок крыши по временной схеме. На данный момент свет, газ и отопление в доме есть.
ИСТОЧНИК KP.RU