2019-03-01T13:28:16+03:00
Общество

«Был порыв трубы отопления»: в администрации рассказали о деталях обрушения крыши дома на Южном проезде в Самаре

Никто из жильцов двухэтажки не пострадал. Угрозы их жизни и здоровью нет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Иннокентий СнежкинФото: Иннокентий СнежкинФото: vk.com
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Стали известны подробности обрушения крыши двухэтажного дома на Южном проезде, 108 в Самаре, которое произошло вечером в четверг, 28 февраля.

- У дома, который был построен еще в 1950 году, обрушилось 20% крыши. Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, эвакуация не проводилась. Поврежденную части кровли уже убрали, - рассказал глава Советского района Вадим Бородин.

По словам чиновника, рухнувшая под тяжестью снега крыша повредила трубу отопления. Специалисты устранили порыв в течение двух часов. В ближайшее время управляющая компания ООО ЭСКО «Энергокомплекс» накроет пострадавший участок крыши по временной схеме. На данный момент свет, газ и отопление в доме есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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