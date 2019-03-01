Божович, Самедов и Джано встретятся с самарскими болельщиками

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-01T16:53:35+03:00

Всех посетителей ждут конкурсы и призы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Главный тренер «Крыльев Советов» и новички команды, которые перешли в стан волжан зимой, встретятся с болельщиками. Мероприятие запланировано на 4 марта 19:30. Встреча пройдет в ТРК «Космопорт» на улице Дыбенко, 30, сообщает пресс-служба «Крыльев».

- В программе мероприятия неформальное общение с новичками «Крыльев» – Александром Самедовым, Максимом Карповым, Джано Ананидзе, Антоном Зиньковским, Романом Шишкиным, Артемом Тимофеевым и Мохаммедом Рабиу, - рассказали в «КС».

Кроме того, всех посетителей ждут конкурсы и призы.

«Крылья Советов» привлекают молодых болельщиков с помощью киберспорта 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU