2019-03-01T14:17:05+03:00
Происшествия

В Самаре мошенник при помощи поддельной доверенности оставил пенсионерку без почти 2 миллионов рублей

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сейчас расследование преступления продолжаетсяСейчас расследование преступления продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

25 февраля, в минувший понедельник, к самарским правоохранителям поступило сообщение о преступлении. По словам заявителя, 15 декабря прошлого года солидной денежной суммы лишилась 78-летняя местная жительница. По мнению силовиков, ее средствами завладели обманным путем.

- В тот день в отделение банка на Ташкентской зашел неизвестный. Он предъявил сотрудникам поддельную доверенность от имени потерпевшей и получил 1 миллион 900 тысяч рублей, принадлежащие пенсионерке, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

После похищения злоумышленник скрылся, но его личность уже установлена. 25 февраля возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицы Самары украсили ироничными картинами питерского художника
В Самаре сотрудника завода «Кузнецов» поймали на коммерческом подкупе в 500 тысяч рублей
В Самаре инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен на права
Бережливое производство: «Балтика-Самара» и Куйбышевская железная дорога обменялись опытом
«Выпало много снега»: этой весной низины Самарской области может подтопить талыми водами
В Тольятти лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3
Прощаемся с зимой рекордом! Сайт КП-Самара в феврале посетили больше 1,8 млн человек
В Самарской области водителя «Приоры» зажало в салоне после столкновения с «Ларгусом»
Сотрудники налоговой проверят нежилые объекты, сдаваемые в аренду, в Самарской области
Ехал очень быстро и вилял на дороге: в Самаре задержали водителя под наркотиками
В Самаре в одной из больниц обвалился потолок
В Тольятти разыскали водителя, сбившего на тротуаре ребенка
Жителям Самарской области рассказали, что их ждет при уклонении от уплаты налогов