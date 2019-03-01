В Самаре мошенник при помощи поддельной доверенности оставил пенсионерку без почти 2 миллионов рублей
25 февраля, в минувший понедельник, к самарским правоохранителям поступило сообщение о преступлении. По словам заявителя, 15 декабря прошлого года солидной денежной суммы лишилась 78-летняя местная жительница. По мнению силовиков, ее средствами завладели обманным путем.
- В тот день в отделение банка на Ташкентской зашел неизвестный. Он предъявил сотрудникам поддельную доверенность от имени потерпевшей и получил 1 миллион 900 тысяч рублей, принадлежащие пенсионерке, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
После похищения злоумышленник скрылся, но его личность уже установлена. 25 февраля возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU