В Самаре мошенник при помощи поддельной доверенности оставил пенсионерку без почти 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-01T14:17:05+03:00

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25 февраля, в минувший понедельник, к самарским правоохранителям поступило сообщение о преступлении. По словам заявителя, 15 декабря прошлого года солидной денежной суммы лишилась 78-летняя местная жительница. По мнению силовиков, ее средствами завладели обманным путем.

- В тот день в отделение банка на Ташкентской зашел неизвестный. Он предъявил сотрудникам поддельную доверенность от имени потерпевшей и получил 1 миллион 900 тысяч рублей, принадлежащие пенсионерке, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

После похищения злоумышленник скрылся, но его личность уже установлена. 25 февраля возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU