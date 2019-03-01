2019-03-01T13:50:46+03:00
Происшествия

В Тольятти разыскали водителя, сбившего на тротуаре ребенка

Мужчине грозит лишение прав на срок до 1,5 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские разыскали скрывшегося с места ДТП водителяПолицейские разыскали скрывшегося с места ДТП водителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тольятти полицейские разыскали водителя, который вечером 24 февраля сбил на тротуаре на улице Голосова ребенка и скрылся с места ДТП.

- Нарушителем оказался 37-летний мужчина. Он пытался скрыть свою причастность к происшествию. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГИБДД Тольятти.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП, участником которого он являлся». Ему грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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