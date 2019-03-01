2019-03-01T14:20:08+03:00
Происшествия

В Самаре в одной из больниц обвалился потолок

По словам очевидцев, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия ГлубоковаФото: Юлия ГлубоковаФото: vk.com
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В пятницу, 1 марта, в одной из больниц Самары обвалился потолок. По предварительным данным, произошло это в детской поликлинике № 3 на улице Самарской.

- Просто чудом никого не убило. Врачи предпринимают экстренную эвакуацию, - рассказала одна из посетительниц медучреждения.

Отметим, что потолок обрушился в коридоре поликлиники. Рухнувшими кусками побелки и «картона» вряд ли бы кого убило, но проблема довольно серьезная. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, крыша в медучреждении протекает, что может в дальнейшем привести к более тяжким последствиям.

В коридоре медучреждения валяются куски побелки Фото: vk.com

В коридоре медучреждения валяются куски побелкиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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