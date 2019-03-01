В Самаре в одной из больниц обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, в одной из больниц Самары обвалился потолок. По предварительным данным, произошло это в детской поликлинике № 3 на улице Самарской.
- Просто чудом никого не убило. Врачи предпринимают экстренную эвакуацию, - рассказала одна из посетительниц медучреждения.
Отметим, что потолок обрушился в коридоре поликлиники. Рухнувшими кусками побелки и «картона» вряд ли бы кого убило, но проблема довольно серьезная. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, крыша в медучреждении протекает, что может в дальнейшем привести к более тяжким последствиям.
В коридоре медучреждения валяются куски побелкиФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU