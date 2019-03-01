2019-03-01T14:39:22+03:00
Общество

Ехал очень быстро и вилял на дороге: в Самаре задержали водителя под наркотиками

Экспертиза подтвердила, что автомобилист находился в неадекватном состоянии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной ПатрульФото: Ночной ПатрульФото: vk.com
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В Самаре полицейские совместно с активистами «Ночного патруля» задержали очередного водителя-нарушителя. Мужчину заподозрили в том, что он сел за руль в состоянии опьянения.

- Нам позвонил неравнодушный гражданин и сообщил о том, что на шиномонтажке в микрорайоне Крутые Ключи находится неадекватный водитель. Он пробыл там несколько минут, а затем поехал на своей машине Chevrolet Lacetti в сторону трассы М-5 «Урал». Водитель двигался с превышением скорости, и его заметно мотало на дороге, - рассказали активисты «Ночного Патруля».

Автомобилиста задержали сотрудники ГИБДД Красноярского района. Алкоголем от него не пахло. Экспертиза тоже подтвердила, что водитель перед тем, как сесть за руль спиртное не пил. Несмотря на это, состояние мужчины было далеко от адекватного, поэтому его направили сдать анализы на наркотики. Результат оказался положительным. К слову, помимо того, что автомобилист катался по городу в наркотическом опьянении, он возил с собой еще и травматический пистолет. Стражи порядка изъяли его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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