2019-03-01T14:56:05+03:00
Общество

Сотрудники налоговой проверят нежилые объекты, сдаваемые в аренду, в Самарской области

А также владельцев нескольких нескольких строительных и грузовых машин.
Евгения ВАСИНА
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Сейчас самое время сдать налоговую декларациюСейчас самое время сдать налоговую декларациюФото: Михаил ФРОЛОВ
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До 30 апреля жители Самарской области должны предоставить в налоговую службу декларацию о своих доходах. Налоги собранные таким образом пойдут в региональный бюджет. Работа по взысканию этих средств уже началась. Не охотнее всего жители области раскрывают свои доход от сдачи недвижимости.

- Чтобы увеличить поступление в региональный бюджет средств от НДФЛ мы активно взаимодействуем с организациями, которые снимают жилье для своих работников, учебными заведениями, работаем с интернет-ресурсами и риэлторскими агентствами, а также проверяем обращения граждан. Одно из приоритетных направлений этой работы - проверка нежилых объектов, которые сдают в аренду. Мы планирует проведение рейдовых мероприятий с целью установки факта сдачи в аренду таких помещений, - отметил заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб Рушковск.

Также проверят и жителей области, в собственности которых есть несколько строительных и грузовых транспортных средств.

- Таких лиц мы планирует поставить на учет в качестве индивидуальных лиц и юридических лиц, - добавил Глеб Рушковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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