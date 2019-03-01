2019-03-01T15:00:12+03:00
Происшествия

В Самарской области водителя «Приоры» зажало в салоне после столкновения с «Ларгусом»

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Утром в пятницу, 1 марта, в Кинельском районе столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Ларгус» и «Лада Приора», в результате чего один из водителей оказался зажат в салоне.

- Авария произошла между поселком Михайловский и селом Красносамарское. В салоне своего авто оказался заблокирован водитель «Приоры». Для его извлечения из покореженной машины в 9:31 был направлен техногенный отряд, - сообщили в ПСС Самарской области.

Водителя из покореженной машины доставали спасатели

Водителя из покореженной машины доставали спасатели

Чтобы достать зажатого в машине мужчину, спасатели использовали гидравлический инструмент. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. В 11:05 сотрудники экстренной службы завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП.

Удар пришелся на правую часть легковушки

Удар пришелся на правую часть легковушки

ИСТОЧНИК KP.RU

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