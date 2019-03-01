В Самарской области водителя «Приоры» зажало в салоне после столкновения с «Ларгусом»
Утром в пятницу, 1 марта, в Кинельском районе столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Ларгус» и «Лада Приора», в результате чего один из водителей оказался зажат в салоне.
- Авария произошла между поселком Михайловский и селом Красносамарское. В салоне своего авто оказался заблокирован водитель «Приоры». Для его извлечения из покореженной машины в 9:31 был направлен техногенный отряд, - сообщили в ПСС Самарской области.
Водителя из покореженной машины доставали спасатели
Чтобы достать зажатого в машине мужчину, спасатели использовали гидравлический инструмент. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. В 11:05 сотрудники экстренной службы завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП.
Удар пришелся на правую часть легковушки
ИСТОЧНИК KP.RU