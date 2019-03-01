Прощаемся с зимой рекордом! Сайт КП-Самара в феврале посетили больше 1,8 млн человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-01T15:36:39+03:00

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Сайт samara.kp.ru прощается с зимой новым рекордом.В феврале наши материалы почитали больше 1,8 млн человек. Мы старались освещать самые важные и актуальные темы и держать наших читателей в курсе всех происходящих в городе и в области событий.

- Конечно, самыми популярными в этом месяце стали заметки об истории с гробом у правительства Самарской области. Освещая эту тему, мы старались оставаться беспристрастными, выяснить мнение всех участников событий и нам это удалось. Также мы помогали людям и рассказывали об их проблемах: наш журналист отправился в село Покровка Борского района, где жителей решили оставить без медпункта, магазина и почты. И мы добились внимания к этой проблеме, - рассказывает веб-редактор "КП-Самара" Ольга Афанасьева.

Конечно, мы помогали вам узнать что-то новое и немного расслабиться. Специально для вас наша журналист Евгения Васина отправилась в секс-шоп и узнала, какие интимные товары предпочитают горожане и почему интим-магазины помогают сохранить брак. А Мария Шестерикова выяснила, как работают проводницы и что в поведении пассажиров раздражает их больше всего.

А еще в феврале журналисты самарской "Комсомолки" помогли ветерану с Украины не потеряться в пути и найти в Самаре родственников, которых он не видел больше 50 лет. Здесь все подробности нашего расследования и, конечно же, отличные фотографии нашего фотокора Светланы Маковеевой трогательных моментов встречи.

Спасибо вам, наши дорогие читатели, что весь этот путь вы проходите вместе с нами. Мы обещаем, что впереди - еще более интересные материалы. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU