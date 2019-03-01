В Тольятти лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-01T15:41:50+03:00

Один из водителей зацепил талый снег на обочине и вылетел на встречную полосу

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В пятницу, 1 марта, в зеленой зоне Тольятти произошло серьезное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки: Chevrolet Lacetti и Audi Q3

- По предварительным данным, водитель Audi двигался со стороны Автозаводского района, а водитель Lacetti - из Портпоселка. Водитель кроссовера в пути следования зацепил талый снег на обочине. Потеряв управление, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet, - сообщает "Патруль Тольятти".

К счастью, в обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Они уберегли водителей и пассажиров от серьезных травм. Все участники ДТП, за исключением 55-летнего пассажира Chevrolet, отделались синяками и ссадинами. Этот мужчина получил ушибы грудной клетки и колен, с которыми его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы № 5. Из-за аварии на дороге образовалась серьезная пробка. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU