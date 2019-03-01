2019-03-01T16:25:12+03:00
Общество

«Выпало много снега»: этой весной низины Самарской области может подтопить талыми водами

Запасы воды в снеге в реках сейчас составляет 118-209% - это в 2 раза больше, чем в 2018 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уровень воды в Волге у Самары и Тольятти ниже, чем в прошлом годуУровень воды в Волге у Самары и Тольятти ниже, чем в прошлом годуФото: Архив "КП"
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Власти Самарской области обсудили подготовку к весеннему паводку. Поскольку этой зимой в регионе выпало рекордное количество снега, то существует угроза подтопления талыми водами территорий, находящихся в низинах.

- Запасы воды в снеге в бассейнах рек составляет 118-209%. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. На конец февраля высота снежного покрова в среднем по области составила 59 см — это 164% от нормы. В прошлом году эта величина была 37 см. По предварительным данным, в большинстве рек области в весеннее половодье ожидается уровень воды в пределах и выше среднемноголетних значений, а на реке Самаре – ниже этих значений, - рассказал начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

По данным специалистов, сейчас уровень воды в Волге у Самары и Тольятти ниже, чем в прошлом году — 28,53 м и 49,5 м соответственно. Сотрудники МЧС уже занимаются отработкой действий при возникновении ЧС в весеннее половодье. Всего в регионе в этот период будут работать 10026 человек, 2149 единиц техники, в том числе 130 лодок и 5 воздушных судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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