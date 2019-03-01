2019-03-01T16:30:35+03:00
Общество

Бережливое производство: «Балтика-Самара» и Куйбышевская железная дорога обменялись опытом

Инженеры компаний встретились на площадке самарской пивоварни, чтобы поделиться наработками в системеLeanTPM
Анна ФЕДОРОВА
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Процент автоматизации производственных мощностей «Балтики» выше, чем у других производителей в пивоваренной отраслиПроцент автоматизации производственных мощностей «Балтики» выше, чем у других производителей в пивоваренной отрасли
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Бережливое производство как одно из направлений повышения конкурентоспособности и производительности труда стало популярным трендом. Компаниям важно повышать безопасность и эффективность труда, качество выпускаемой продукции, уменьшать количество отходов, и непрерывно обучаться. «Балтика» здесь преуспела: сегодня процент автоматизации ее производственных мощностей выше, чем у других производителей в пивоваренной отрасли.

В компании «Балтика» философия Lean TPM внедрена и развивается с 2011 года

В компании «Балтика» философия Lean TPM внедрена и развивается с 2011 года

- Философия Lean TPM внедрена и развивается в нашей компании с 2011 года, - рассказала руководитель по развитию производственной системы филиала «Балтика-Самара» Софья Гришина. - Проект бережливого производства включает в себя шесть основ: «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Автономное обслуживание AM», «SMED – быстрые переналадки», «Гемба Кайдзен: обеспечение постоянного совершенствования», «Лидерство». Успех каждого из направлений обеспечен максимальной вовлеченностью персонала – каждый сотрудник пивоварни вовлечен в одну или несколько активностей Lean.

В «Балтику» можно устроиться на работу. Всю информацию о том, что для этого нужно, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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