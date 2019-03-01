2019-03-01T16:38:52+03:00
Происшествия

В Самаре инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен на права

Полицейский соблазнился 16 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На время следствия полицейского отстранили от должностиНа время следствия полицейского отстранили от должностиФото: Архив "КП"
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В Самаре еще один правоохранитель стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Под пристальное внимание следователей попал старший государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД У МВД по Самаре. Его подозревают в получении взятки.

- 14 февраля полицейский получил от женщины незаконное вознаграждение в 16 тысяч рублей. За эти деньги он обещал внести в экзаменационные листы запись о сдаче ею экзамена по первоначальным навыкам вождения, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В отношении инспектора ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас его расследование продолжается. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в связи с произошедшим проводится служебная проверка. Пока полицейского отстранили от должности, но если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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