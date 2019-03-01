2019-03-01T16:52:15+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудника завода «Кузнецов» поймали на коммерческом подкупе в 500 тысяч рублей

Эти деньги топ-менеджер предприятия получил от фирмы-подрядчика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители задержали начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов»Правоохранители задержали начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов»Фото: Архив "КП"
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Его подозревают в получении коммерческого подкупа.

- По версии следствия, 19 февраля мужчина, находясь в своем служебном кабинете, получил от менеджера ООО, которое является подрядчиком завода, 500 тысяч рублей. За эти деньги топ-менеджер «Кузнецова» должен был разрешить фирме сменить производителя продукции, которая не была предусмотрена проектной документацией по договору, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Они устанавливают все детали и обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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