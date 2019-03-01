Улицы Самары украсили ироничными картинами питерского художника

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-01T17:06:25+03:00

Работы разместили в рамках проекта «Теплые Чувства», который призван поднять настроение горожан в межсезонье

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В пятницу, 1 марта, в Самаре стартовала открытая выставка «Теплые Чувства» художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова. В ее рамках уличные рекламные конструкции города украсят 26 работ мастера.

- Герои, изображенные на картинах Андрея Попова, – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые он дает ироничный, свежий и теплый взгляд. Этот проект призван улучшить качество городской среды и поднять настроение жителей Самары в межсезонье, - рассказали в городской администрации.

Выставка работ художника продлится до 30 апреля. В дальнейшем проект «Теплые Чувства» дополнят новыми картинами. Их разместят на крупных рекламных конструкциях размером 3х6 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU