Улицы Самары украсили ироничными картинами питерского художника
В пятницу, 1 марта, в Самаре стартовала открытая выставка «Теплые Чувства» художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова. В ее рамках уличные рекламные конструкции города украсят 26 работ мастера.
- Герои, изображенные на картинах Андрея Попова, – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые он дает ироничный, свежий и теплый взгляд. Этот проект призван улучшить качество городской среды и поднять настроение жителей Самары в межсезонье, - рассказали в городской администрации.
Выставка работ художника продлится до 30 апреля. В дальнейшем проект «Теплые Чувства» дополнят новыми картинами. Их разместят на крупных рекламных конструкциях размером 3х6 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU