Весна не пришла: МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-01T18:09:31+03:00

Погода такая, что хороший хозяин собаку из дома не выгонит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Первый день весны в Самаре оказался очень снежным. Такой же будет и первая суббота марта. В региональном МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 19 часов 2 марта.

- По информации Приволжского УГМС в это время на территории области прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный снег и слабая метель, а также слабый гололед. При этом будет дуть юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем +1… -4°. Местами возможны снежные заносы, - говориться в предупреждении.

ГУ МЧС России по Самарской области дало населению несколько рекомендаций, для избежание травм и несчастных случаев.

Так при снегопаде рекомендуется плотно закрыть окна в домах и держаться от стекол как можно дальше. Лучше не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины А по возможности, вообще лучше остаться дома.

Водителям, которых обильные осадки застали в дороге, рекомендуют перестройтесь в крайний правый ряд (или на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться. Включить аварийные огни и переждать снегопад.

Особенно внимательными предстоит быть пешеходам при переходе дорог. В МЧС напомнили что, если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU