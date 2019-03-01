2019-03-01T20:37:03+03:00
Общество

Точно по расписанию: в Самаре разберутся с электронными табло на остановках

Их работу скорректируют
Евгения ВАСИНА
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Скоро им можно будет веритьСкоро им можно будет верить
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Они будут более точно предсказывать прибытие общественного транспорта

Самарцы пожаловались на неточную работу электронных табло на остановках общественного транспорта в городе. О решении этих проблем речь зашла накануне во время круглого стола в Доме профсоюзов. Как уверил глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин, эти неточности устранят.

- Нам известно, что установленное на остановках электронное табло иногда выдают некорректные данные, вводят в заблуждение пассажиров. Разработчики уже сейчас устраняют замечания, эту работу планируют завершить до 1 июня, - отметил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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