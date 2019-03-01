Точно по расписанию: в Самаре разберутся с электронными табло на остановках
Их работу скорректируют
Скоро им можно будет верить
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Они будут более точно предсказывать прибытие общественного транспорта
Самарцы пожаловались на неточную работу электронных табло на остановках общественного транспорта в городе. О решении этих проблем речь зашла накануне во время круглого стола в Доме профсоюзов. Как уверил глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин, эти неточности устранят.
- Нам известно, что установленное на остановках электронное табло иногда выдают некорректные данные, вводят в заблуждение пассажиров. Разработчики уже сейчас устраняют замечания, эту работу планируют завершить до 1 июня, - отметил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU